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محليات

"الإشتراكي" يعلن تأييده قائد الجيش للرئاسة

2024-12-18 | 11:39
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&quot;الإشتراكي&quot; يعلن تأييده قائد الجيش للرئاسة
"الإشتراكي" يعلن تأييده قائد الجيش للرئاسة

عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها بحضور الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الكتلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، راجي السعد وبلال عبدالله، وأمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وناقشت فيه الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الاقليمية، وأصدرت البيان التالي:

 

أولا: أكدت الكتلة ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ٢٧ تشرين الثاني الماضي وتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ وسائر القرارات الدولية واتفاق الطائف خصوصاً فيما يتعلق اتفاقية الهدنة.

ثانياً: استنكرت الكتلة استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار، ودعت اللجنة المشرفة على تطبيقه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اسرائيل لانتهاكاتها.

ثالثاً: شددت الكتلة على ضرورة وضع الخطط اللازمة للمباشرة في إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع.

رابعاً: ذكّرت الكتلة بمؤتمر باريس الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون وكان أقر مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان وللجيش اللبناني نظراً لأهمية دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

خامساً: شددت الكتلة على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني المقبل معلنة تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية.

"الإشتراكي" يعلن تأييده قائد الجيش للرئاسة

محليات

الحزب التقدمي الإشتراكي

لبنان

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