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محليات

"الاخبار"| لجنة الإشراف على الهدنة: العدو لا يعد بالانسحاب

2024-12-19 | 02:43
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&quot;الاخبار&quot;| لجنة الإشراف على الهدنة: العدو لا يعد بالانسحاب
"الاخبار"| لجنة الإشراف على الهدنة: العدو لا يعد بالانسحاب

عُقد أمس الاجتماع الثاني للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في بلدة الناقورة.

 واشارت وصادر مطلعة لصحيفة "الاخبار" الى انه على غرار الاجتماع الأول الذي عُقد قبل عشرة أيام، "لم يقدّم العدو الإسرائيلي مهلة محدّدة للانسحاب الكامل من جنوب لبنان ولم يعد بالتوقف عن خرق وقف إطلاق النار".

وعلمت الصحيفة أن ضباط الجيش اللبناني "طالبوا وفد جيش العدو بالانسحاب من بعض المناطق كمرحلة أولى، بخاصة بعد مرور أكثر من عشرين يوماً على بدء سريان الاتفاق. لكنّ ضباط العدو اكتفوا بتسجيل الطلبات اللبنانية من دون تقديم وعود بخطوات قريبة". أما الشكاوى التي استعرضها الوفد اللبناني عن الاعتداءات اليومية على لبنان، براً وبحراً وجواً، فقد "وعد العدو بدرسها".

"الاخبار"| لجنة الإشراف على الهدنة: العدو لا يعد بالانسحاب

محليات

جنوب لبنان

العدو الاسرائيلي

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