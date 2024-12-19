الخليل يوقع كتاباً يتضمن مشروع قانون متعلق بالمتضررين من العدوان.. ماذا في تفاصيله؟

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً يتضمن مشروع قانون موجّه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يرمي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.