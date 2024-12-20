إخلاء سبيل الموقوفين الإسلاميين؟.. ما حقيقة الخبر!

وكان موقع "ليبانون فايلز" قد نشر في وقت سابق معلومات تشير إلى أن "السجناء الذين لا يطالهم ادّعاء شخصي، ومنهم الموقوفون في "مبنى ب" (قسم الإرهاب) في سجن رومية، قد تم تبليغهم بإخلاء سبيلهم خلال ٤٨ ساعة أو أقل، وأن مسؤولي وضباط السجن قد أبلغوا النزلاء بذلك مساء أمس".