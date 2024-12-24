فيديو من مكان انهيار المبنى في الميناء - طرابلس

تواصل فرق الاطفاء والدفاع المدني عملها لإخماد النيران في المبنى الذي انهار عصر اليوم في منطقة الميناء بطرابلس وافيد عن وقوع اصابات.