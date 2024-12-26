بالفيديو- قاتل زوجته في شحيم يظهر بعد وقت قصير على جريمته

بعد وقت قصير على تنفيذ جريمته داخل محكمة شحيم الشرعية، خرج المواطن خليل مسعود بمقطع فيديو عبر حسابه في "فايسبوك" يتناول تفاصيل خلافاته الشخصية مع زوجته الإعلامية عبير رحال، وتحديداً المالية منها المرتبطة بالعمل في موقع إلكتروني محليّ يزعم تأسيسه.

