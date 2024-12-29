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محليات

إنهيارات وثلوج تقطع طرقات!

2024-12-29 | 10:37
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إنهيارات وثلوج تقطع طرقات!
إنهيارات وثلوج تقطع طرقات!

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الـ24 الماضية في الضنية بانقطاع جزئي لطريق بلدة عاصون، جراء إنهيار صخور وحجارة وأتربة، وسط مخاوف أبداها الأهالي من ازدياد الانهيار لاحقاً، وخصوصاً أنه ليس الأول من نوعه في البلدة، وقد دعوا المسؤولين إلى معالجة الانهيارات في أسرع وقت.

إلى ذلك، أدت الثلوج التي تساقطت فوق المرتفعات الجبلية في الضنية إلى قطع الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة بالهرمل إبتداء من سد بريصا، وإلى قطع الطرقات المؤدية إلى جرد النجاص وجرد مربين في أعالي جرود المنطقة إلا أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي، وسط انخفاض لافت في درجات الحرارة وصل في المناطق التي يزيد إرتفاعها على ألف متر إلى ما دون الصفر.
إنهيارات وثلوج تقطع طرقات!

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16:01

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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق وتلامس الـ 1300 متر خلال الليل ودون ذلك في المناطق الشمالية".

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