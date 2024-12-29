إنهيارات وثلوج تقطع طرقات!

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الـ24 الماضية في الضنية بانقطاع جزئي لطريق بلدة عاصون، جراء إنهيار صخور وحجارة وأتربة، وسط مخاوف أبداها الأهالي من ازدياد الانهيار لاحقاً، وخصوصاً أنه ليس الأول من نوعه في البلدة، وقد دعوا المسؤولين إلى معالجة الانهيارات في أسرع وقت.