فضل الله: المقاومة تعرف واجباتها وصدقية شعارات من يدعي أنه مع السيادة على المحك

كلام فضل الله جاء خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لشهداء بلدة عيناثا الجنوبية في بلدة معروب، حيث قال:"كثيرون يسألون عن موقف حزب الله وماذا يريد أن يفعل حيال ما يجري، نقول لجميع من كانوا يطالبوننا سابقاً بترك الأمر للدولة وللقرارات الدولية وللمجتمع الدولي، وبأنّ الدولة تستطيع الحماية وكذلك المجتمع الدولي، وكنتم تسمعون ذلك قبل وخلال وبعد الحرب، والتنظير على المقاومة وفي اللقاءات الجانبية كانوا يطالبوننا بهذا الأمر، أمامكم فترة الستين يوما وهي فترة اختبار لكل هذه المقولات، اختبار لهم وليس لنا فنحن لسنا بحاجة الى دليل أو تجربة أو قراءة تاريخية، نحن نعرف هذا العدو ونعرف أنّ ليس هناك ما يحمينا في مواجهته إلا التصدي له وإلا سلاح المقاومة ومعادلة الشعب والجيش والمقاومة، أما أصحاب هذه المقولات فنقول لهم اليوم: كيف ستحمون سيادة لبنان في هذه الفترة، وكيف ستمنعون العدو من القيام بهذه الخروق؟! هم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً".

وتابع:"المقاومة تعرف واجباتها وما عليها فعله وتعرف المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، ولكن صدقية شعارات ومواقف من يدعي أنه مع السيادة باتت الآن على المحك، إذ أن منطقة جنوب الليطاني الآن هي من مسؤولية الدولة من خلال قواها العسكرية الرسمية، وأن القرار هو عند الحكومة التي نتواصل معها لمتابعة هذا الأمر، ونحن لا نريد أن يعالج الأمر بالمزايدة أو بالمواقف السياسية والسجالات وتحميل المسؤوليات كيفما كان، فالمسؤول من المفترض أن يتحمل مسؤوليته لمواجهة هذه الخروق والاعتداءات، إضافة إلى المسؤولية الملقاة على لجنة المراقبة الدولية واليونيفيل التي نرى كيف يعطيها العدو توجيهاته حول الطرق التي عليها أن تسلكها".