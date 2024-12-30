خلّي عينك عالجديد.. إليكم طريقة الربح غدا

ككل عام، تُقدم قناة الجديد العديد من الجوائز القيمة للمواطنين اللبنانيين في ليلة رأس السنة عبر برنامجها الشهير "خلي عينك عالجديد". هذا العام، تُقدّم الكوميدية أمل طالب تجربة جديدة حيث ستستقبل اتصالات المشاهدين لتوزيع أجمل الهدايا والجوائز القيمة، لكن هذه المرة، سيكون على المشاهدين الاتصال بالقناة عبر الرقم التالي: 05454745، وعند الرد يجب أن يقولوا كلمة "الجديد" للفوز بالمليارات.

أما طريقة اللعبة، فتتضمن وجود 9 هواتف في الاستوديو، بالإضافة إلى دولاب مرقم من 1 إلى 9. ستقوم طالب ببرم الدولاب، وعندما يتوقف عند رقم معين، سيتم الرد على الهاتف الذي يحمل هذا الرقم. على المتصل قول "الجديد" ليفوز بمبلغ 10 ملايين ليرة، ثم يتمكن من اختيار رقم آخر للإجابة على سؤال عام مع 4 احتمالات. في حال الإجابة الصحيحة، يتم استبعاد الرقم الفائز السابق دون أن يخسر الـ 10 ملايين، ويظل الرقم الجديد في اللعبة. وإذا أجاب المتسابق على 5 أسئلة صحيحة، سيربح 50 مليون ليرة.

الجائزة الكبرى، فهي نصف مليار ليرة، ويمكن ربحها بمجرد الاتصال خلال النشرة المسائية عبر الاتصال وقول كلمة "الجديد". كما تقدم القناة 3 جوائز لمتابعي السوشيال ميديا من خلال سؤال عام، والجوائز عبارة عن دراجات Vespa.

إضافة إلى ذلك، سيكون هناك 6 مشاهير من تطبيق تيك توك يتواجدون في 6 مناطق لبنانية، حيث يطرحون أسئلة على المارة ويقدمون لهم جوائز قيّمة.

وفي الاستوديو، ستستقبل أمل طالب عددًا من المشاهير البارزين، مثل مايا نعمة، الشيف أنطوان، آية طالب، وسام صليبا، كارين سلامة، مريام عطالله، بشار جواد وغيرهم.