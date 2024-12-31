في طرابلس.. بيان من دار الفتوى بشأن إطلاق النار بالهواء!

وأشار الى أن "ما ينتج عن هذا العمل السيئ اللامسؤول، أضرار كبيرة من إتلاف أملاك الناس وتعريض حياتهم للخطر وجعلِ الناس يعيشون ألم فقدان حبيب أو عزيز أو ولد أو غالٍ، إضافة إلى الترويع وهدر المال".

وأهابت بـ"أهلنا في طرابلس والشمال وسائر المناطق، تجنب هذا العمل بشكل كامل ونهائي".