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محليات

"استشهد نصرالله وسقط الأسد".. أبرز أحداث 2024

2024-12-31 | 10:26
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&quot;استشهد نصرالله وسقط الأسد&quot;.. أبرز أحداث 2024
"استشهد نصرالله وسقط الأسد".. أبرز أحداث 2024

انتهى عام 2024 ، الحافل بالأحداث والتطورات التاريخية التي غيرت ملامح الساحة السياسية والعالمية، حيث رحل قادة بارزون، وظهرت وجوه جديدة تحمل معها تحديات وآمالًا جديدة. وفيما يلي أهم هذه الأحداث، مرتبة زمنيًا، بحسب موقع الحرة:

اغتيال صالح العاروري

في 2 يناير/ كانون الثاني، اغتالت إسرائيل القيادي البارز في حركة حماس، صالح العاروري، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

فيضانات الإمارات

في 16 أبريل/ نيسان، شهدت دولة الإمارات أمطارًا غزيرة تسببت في فيضانات غير مسبوقة، مما أسفر عن خسائر ضخمة من غرق عشرات الآلاف من السيارات والمتاجر والمنازل والممتلكات الأخرى.

 

تحطم طائرة الرئيس الإيراني

في 19 مايو/ أيار، تحطمت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منطقة جبلية شمال غرب إيران، ما أسفر عن مقتله ومقتل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

 

انسحاب بايدن

في 21 يوليو/تموز، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من سباق الرئاسة، ليتم ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

 

أولمبياد باريس

من 26 يوليو / تموز إلى 11 أغسطس/ آب، استضافت باريس دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية لعام 2024، الحدث الرياضي الأبرز عالميًا في هذا العام.

 

اغتيال فؤاد شكر

في 30 يوليو/ تموز، اغتالت إسرائيل القيادي العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

اغتيال إسماعيل هنية

في 31 يوليو/ تموز، اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تفجير عبوة ناسفة بمقر إقامته في طهران.

 

تفجيرات البيجر واللاسلكي

في 17 و18 سبتمبر/ أيلول، نفذت إسرائيل تفجيرات غير مسبوقة في تاريخها، حيث استهدفت أجهزة النداء (البيجر) وأجهزة اللاسلكي التابعة لحزب الله في لبنان وسوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من عناصر الحزب والمدنيين.

 

اغتيال حسن نصر الله

في 27 سبتمبر/ أيلول، اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خلال غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مستخدمة عشرات الأطنان من المتفجرات.

 

اجتياح جنوب لبنان

في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت إسرائيل بدء العمليات البرية في جنوب لبنان، مع قصف مكثف من البر والبحر والجو، ما أسفر عن دمار واسع لعدد من القرى والبلدات الحدودية.

 

اغتيال هاشم صفي الدين

في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، استهدفت إسرائيل مجددًا الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن استشهاد خليفة نصر الله، هاشم صفي الدين.

 

مقتل يحيى السنوار

في 16 أكتوبر/تشرين الأول، اغيتل رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية في رفح.

 

فوز ترامب

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، فاز دونالد ترامب بسباق الرئاسة الأميركية، ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية، ومن المقرر أن يتولى مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل.

 

سقوط نظام الأسد

في 8 ديسمبر/ أيلول، وبعد سيطرة المعارضة السورية على عدة مدن رئيسية في وقت قياسي، فر رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى موسكو، ليُعلن رسمياً نهاية حكم آل الأسد الدموي الذي استمر لأكثر من خمسين عامًا.

 

وفاة جيمي كارتر

في 29 ديسمبر/ أيلول، توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي عُرف بـ "عرّاب السلام" وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 2002، تقديرًا لجهوده في تعزيز حقوق الإنسان.

 

كانت هذه بعض من أبرز المحطات التي شكلت عام 2024، عامًا استثنائيًا يعكس تحولات جذرية على المستويين العربي والدولي.

"استشهد نصرالله وسقط الأسد".. أبرز أحداث 2024

محليات

لبنان

أحداث تاريخية

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سنةٌ اتَسعت ايامُها لمئةِ الفِ عام، طافت احداثُها على ساعاتٍ ودقائقَ وثوانٍ مُضرجةٍ بالانباء، سنةٌ.. كانت هي الزمانَ والمكان، وعبّأت بين أشهُرِها تاريخاً لم يُصدِّق ما رآه.. عامُ ألفين وأربعةٍ وعشرين.. لا يشبهُ السنين مرَّ من حلَقاتِ نار, اغتالَ وحاربَ وغيّرَ انظمة، وبدّلَ في مزاجِ شعوب.. هو التاريخُ الذي سارَ على الجمر فانكتبَ بالدم

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قائد الجيش للعسكريين: تنتظركم تحدّيات كبيرة فكونوا مستعدّين
11:21

قائد الجيش للعسكريين: تنتظركم تحدّيات كبيرة فكونوا مستعدّين

لفت قائد الجيش إلى أننا: "نطوي عامًا حمل الكثير من المآسي والأحزان نتيجة الحرب وتداعياتها، ونستقبل عامًا جديدًا نحمّله آمالنا وأمنياتنا بأن ينعم خلاله اللبنانيون بالأمان الذي يستحقّونه والاستقرار الذي يتوقون إليه".
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11:21

قائد الجيش للعسكريين: تنتظركم تحدّيات كبيرة فكونوا مستعدّين

لفت قائد الجيش إلى أننا: "نطوي عامًا حمل الكثير من المآسي والأحزان نتيجة الحرب وتداعياتها، ونستقبل عامًا جديدًا نحمّله آمالنا وأمنياتنا بأن ينعم خلاله اللبنانيون بالأمان الذي يستحقّونه والاستقرار الذي يتوقون إليه".
أضاف: "ولعسكريينا الذين يواجهون الأخطار، ويثبتون يوميًّا أنهم على قدر ثقة قيادتهم كما الشعب اللبناني: تنتظركم تحدّيات كبيرة، فكونوا مستعدّين لها. أنتم حماة الأمل والمستقبل"

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