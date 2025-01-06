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محليات

بيان مشترك من سفارتي أميركا وفرنسا وقوات اليونيفيل.. ماذا في تفاصيله؟

2025-01-06 | 13:26
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بيان مشترك من سفارتي أميركا وفرنسا وقوات اليونيفيل.. ماذا في تفاصيله؟
بيان مشترك من سفارتي أميركا وفرنسا وقوات اليونيفيل.. ماذا في تفاصيله؟

صدر بياناً مشتركاً من سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وقوات اليونيفيل بشأن آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية جاء فيه:
" انعقدت اليوم لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة، حيث عقدت اجتماعاً ثالثاً للجنة الخماسية. ترأس الاجتماع كل من نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة، آموس هوكستين، والجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، بمشاركة ممثلين عن فرنسا، الجيش الإسرائيلي، الجيش اللبناني، وقوات اليونيفيل، بالإضافة إلى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

ناقش الاجتماع الخطط الفنية العسكرية المتعلقة بالانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من كامل منطقة جنوب الليطاني، ونقل السيطرة إلى الجيش اللبناني، بدءًا من الغرب ثم التقدم شرقًا. وفي هذا السياق، قام الجيش اللبناني، على مدار الشهر الماضي، بتحضير نفسه لهذه العملية من خلال إزالة أكثر من 10,000 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، وذلك بدعم من قوات اليونيفيل، مما كان يعوق حركة الجيش اللبناني.

بدأت العملية بشكل رسمي اليوم في تمام الساعة 12:00 ظهراً، حيث قامت وحدات الجيش الإسرائيلي في الناقورة بالتحرك جنوباً باتجاه الخط الأزرق. في إطار هذا التوجه، يتم التأكيد على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن لبنان وأمنه، وتعمل لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية بتنسيق وثيق مع قيادة الجيش اللبناني لدعمه في تنفيذ هذه الخطوات". 

بيان مشترك من سفارتي أميركا وفرنسا وقوات اليونيفيل.. ماذا في تفاصيله؟

محليات

إسرائيل

لبنان

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Aljadeed
مراسل الجديد: لجنة مراقبة تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار تعقد بعد ظهر اليوم إجتماعها الأول في العام الجديد في رأس الناقورة ويُرجح مشاركة الموفد الأميركي آموس هوكستين في الإجتماع
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