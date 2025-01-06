بيان مشترك من سفارتي أميركا وفرنسا وقوات اليونيفيل.. ماذا في تفاصيله؟

ناقش الاجتماع الخطط الفنية العسكرية المتعلقة بالانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من كامل منطقة جنوب الليطاني، ونقل السيطرة إلى الجيش اللبناني، بدءًا من الغرب ثم التقدم شرقًا. وفي هذا السياق، قام الجيش اللبناني، على مدار الشهر الماضي، بتحضير نفسه لهذه العملية من خلال إزالة أكثر من 10,000 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، وذلك بدعم من قوات اليونيفيل، مما كان يعوق حركة الجيش اللبناني.

بدأت العملية بشكل رسمي اليوم في تمام الساعة 12:00 ظهراً، حيث قامت وحدات الجيش الإسرائيلي في الناقورة بالتحرك جنوباً باتجاه الخط الأزرق. في إطار هذا التوجه، يتم التأكيد على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن لبنان وأمنه، وتعمل لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية بتنسيق وثيق مع قيادة الجيش اللبناني لدعمه في تنفيذ هذه الخطوات".