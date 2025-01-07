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محليات

"حذرنا من استمرار الخروقات الإسرائيلية".. هذا ما قاله ميقاتي!

2025-01-07 | 07:19
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&quot;حذرنا من استمرار الخروقات الإسرائيلية&quot;.. هذا ما قاله ميقاتي!
"حذرنا من استمرار الخروقات الإسرائيلية".. هذا ما قاله ميقاتي!

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أننا "اوصلنا رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات الاسرائيلية والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة، وبأن الالتزام بتطبيق القرار 1701، ليس مسؤولية لبنان فقط بل هو ملزم للعدو الاسرائيلي، كما حذرنا من الاستمرار في خرق تفاهم وقف اطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته، وهو امر لا اعتقد أن أحداً يرغب بحصوله".

وكان رئيس الحكومة يتحدث في خلال رعايته قبل ظهر اليوم، بدعوة من "وزارة الثقافة" و"مؤسسة التراث الوطني" إفتتاح "جناح نهاد السعيد للثقافة" في المتحف الوطني في بيروت. 

والقى رئيس الحكومة كلمة قال فيها: نلتقي اليوم هنا في رحاب المتحف الوطني لنفتتح"جناح نهاد السعيد للثقافة" ومعه يطل افق جديد للمتحف نحو المستقبل، افق يضج بالحياة.

فتحية لمؤسّسة التراث الوطني بشخص رئيستها  السيدة منى الهراوي التي تبنّت، مع سائر الاعصاء،  هذا المشروع الرائد بعدما كانت أدّت منذ انتهاء الحرب دورًا رئيسيًا في تجديد المتحف الوطني والحفاظ عليه.والتحية أيضا  لعائلة نهاد السعيد على دعمها الكبير لهذا المشروع الرائد وايمانها برسالة المتحف الثقافية والوطنية.وتحية لروح نهاد السعيد الذي يحملُ الجناح اسمه، وهو الجامع لأعمال فنيّة والشغوف بالدفاع عن الثقافة.

بعد هذه  الجولة التي قمنا بها يمكن القول ان  هذا الجناح الذي يقع في جوار المتحف الوطني، بحلته المعاصرة، سوف يشكل مساحة تضج بالحياة، تنفخ الروح في معلمٍ وطني بقي صامدًا في وجه الحروب والدمار.

وقال: حكاية المتحف الوطني نموذج مصغّر لحكاية لبنان الذي شهد على مر تاريخه القديم والحديث الكثير من الفصول التي تبدو معالمها واضحة في ما يكتنزه هذا المتحف من مقتنيات تجسد انعكاسا لتاريخ مجيد من الاصالة والحضارات.
كما لا تزال جدران هذا المتحف وبعض محيطه يحمل بصمات تشهد  على يوميات الحرب الاهلية  التي استمرت خمسة عشر  عاما، والمطلوب منا جميعا ان نشبك الايدي منعا لتكرارها ولنُخمد كل اشارات الفتن المتنقلة والانقسامات البغيضة التي نتابعها يوميا.ويبقى قدر اللبنانيين أننعيش معا تحت سقف واحد.

وأضاف: ها نحن هنا اليوم نحيي مناسبة تأجل اوانها منذ الثامن عشر من أيلول الفائت بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان، متطلعين الى  أن يكون هذا الافتتاح ايذانا بوقف نهائي وشامل للعدوان وتداعياته واستكمال نشر الجيش في كل الجنوب وعودة جميع اللبنانيين النازحين الى ديارهم بكرامة وعزّة وانطلاق ورشة الاعمار.

وقد اوصلنا رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة، وبأن الالتزام بتطبيق القرار 1701،ليس مسؤولية لبنان فقط بل هو ملزم للعدو الاسرائيلي.كما حذرنا من الاستمرار في خرق تفاهم وقف اطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته، وهو امر لا اعتقد أن احدا يرغب بحصوله.

وقال: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا، وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية باذن الله في جلسة الخميس المقبل لكي تنتظم الحياة السياسية، ولكي ننصرف جميعا إلى ورشة إصلاح وانماء، لنبني للأجيال الطالعة وطننا طالما حلموا به.على هذا الأمل تعالوا جميعا إلى كلمة سواء، وإلى توحيد الجهود .
سيبقى لبنان، بفعل المبادرات الطيبة قِبلةَ أنظار العالم ، رغم كل ما يتعرَّض له من اعتداءات تطال الناس بأرواحهم وانقاذهم  . وجوابنا الدائم، ان لبنان ،كما تؤكد عليه معالم و موجودات هذا المتحف العالمي الذي يؤرِّخ للتاريخ و الإنسانية ، سيبقى في قلب الأنسانية وفكر العالم، لانه قبلة العالم.
 

"حذرنا من استمرار الخروقات الإسرائيلية".. هذا ما قاله ميقاتي!

محليات

نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة

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