النائب ميشال ضاهر: في الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس سيحصل العماد جوزيف عون على 108 أصوات

النائب ميشال ضاهر لـ "الجديد": المجتمع الدولي لا يثق بالأشخاص المتواجدين في السلطة السياسية ولكنه يثق بالعماد جوزيف عون وإذا لم يتم انتخابه فلن يساعدنا أحد في النهوض بالبلد