بالفيديو - أخ الرئيس جوزاف عون: "دايماً أنا Supportive إلو كرئيس وكمدني"

أخ الرئيس جوزاف عون: "دايماً أنا Supportive إلو كرئيس وكمدني" @RebeccaSemaan2 pic.twitter.com/8E9cks11nr
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 9, 2025
أخ الرئيس جوزاف عون: "دايماً أنا Supportive إلو كرئيس وكمدني" @RebeccaSemaan2 pic.twitter.com/8E9cks11nr
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا مساء اليوم من الرئيس الاميركي جو بايدن هنأه فيه بإنتخابه رئيساً للجمهورية .
بعد الإعلان الرسمي من مجلس النواب عن انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية اليوم، رفعت صوره في قاعات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، مستقبلة الوافدين والمغادرين.