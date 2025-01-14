الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بالفيديو - موسيقى في قصر بعبدا!

2025-01-14 | 08:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - موسيقى في قصر بعبدا!
بالفيديو - موسيقى في قصر بعبدا!

السيدة الأولى نعمة عون طلبت وضع موسيقى في أرجاء قصر بعبدا لإضفاء أجواء إيجابيّة في المكان.

مقالات ذات صلة
بالفيديو - موسيقى في قصر بعبدا!

محليات

موسيقى

قصر بعبدا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وصل إلى بيروت
علي مراد لـ #الجديد: الجنوب سيُحتضن من قبل كل اللبنانيين والمطلوب من الرئيسين عون وسلام مد اليد لحزب الله وحركة أمل وعلى الثنائي عدم ممارسة التعطيل لأنه لن يفيد أحداً

اقرأ ايضا في محليات

الثنائي الشيعي: برداً .. وسلاماً
13:29

الثنائي الشيعي: برداً .. وسلاماً

بعد اللقاء الثلاثي في بعبدا، قالت معلومات الجديد انه "خلافاً لكل ما يشاع فان اللقاء كان ايجابيا بين سلام وبري رغم استياء رئيس المجلس، ومضمون اللقاء تضمن الموقف الذي ادلى به الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا لجهة الشراكة واعادة الاعمار واليد الممدودة. لم يبد سلام اي رفض مسبق لاية ضمانات او اتفاقات وإن كان اعلن أنه غير معني بها لجهة عدم حصولها معه تحديدا. ونقلت مصادر مطلعة على اللقاء ان بري اعتبر انها ممتازة اذا ما اقترنت الافعال بالاقوال".

13:29

الثنائي الشيعي: برداً .. وسلاماً

بعد اللقاء الثلاثي في بعبدا، قالت معلومات الجديد انه "خلافاً لكل ما يشاع فان اللقاء كان ايجابيا بين سلام وبري رغم استياء رئيس المجلس، ومضمون اللقاء تضمن الموقف الذي ادلى به الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا لجهة الشراكة واعادة الاعمار واليد الممدودة. لم يبد سلام اي رفض مسبق لاية ضمانات او اتفاقات وإن كان اعلن أنه غير معني بها لجهة عدم حصولها معه تحديدا. ونقلت مصادر مطلعة على اللقاء ان بري اعتبر انها ممتازة اذا ما اقترنت الافعال بالاقوال".

"عون وسلام أطلقا مسار خط العهد رئاسياً".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
13:26

"عون وسلام أطلقا مسار خط العهد رئاسياً".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

ثبّت اليومُ الأول من دخول نواف سلام الى قصر بعبدا مكلَّفاً، عاصفةَ التزاماتٍ جاءت كخِطابِ قسمٍ حكوميّ يلاقي خِطابَ رئيسِ الجمهورية جوزاف عون.. وكلٌّ من موقعِه، اَطلق عون وسلام مسارَ خطِ العهد رئاسياً وداخلَ السلطةِ التنفيذية، وأَرسلا إشاراتٍ واضحةَ المعالم الى كلِّ مَن يَعنيهم امرُ الدولة بأنَّ هذه الدولةَ ستقومُ على مِيزانِ العدل ومن دونِ إقصاء

13:26

"عون وسلام أطلقا مسار خط العهد رئاسياً".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

ثبّت اليومُ الأول من دخول نواف سلام الى قصر بعبدا مكلَّفاً، عاصفةَ التزاماتٍ جاءت كخِطابِ قسمٍ حكوميّ يلاقي خِطابَ رئيسِ الجمهورية جوزاف عون.. وكلٌّ من موقعِه، اَطلق عون وسلام مسارَ خطِ العهد رئاسياً وداخلَ السلطةِ التنفيذية، وأَرسلا إشاراتٍ واضحةَ المعالم الى كلِّ مَن يَعنيهم امرُ الدولة بأنَّ هذه الدولةَ ستقومُ على مِيزانِ العدل ومن دونِ إقصاء

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025