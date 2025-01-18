الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بالأسماء.. 5 أسرى لن تفرج عنهم إسرائيل!

2025-01-18 | 08:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالأسماء.. 5 أسرى لن تفرج عنهم إسرائيل!
بالأسماء.. 5 أسرى لن تفرج عنهم إسرائيل!

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، أن 5 شخصيات بارزة لن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

ويتعلق الأمر وفق "كان" بـ4 أسرى من حركة حماس وأسير خامس من حركة فتح. وتفاصيلهم كالتالي:

عباس السيد: حُكم عليه بالسجن 35 مؤبداً.

إبراهيم حامد: قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، محكوم بـ54 مؤبداً.

عبد الله البرغوثي: حُكم عليه بـ67 مؤبداً.

حسن سلامة: محكوم بـ46 مؤبداً.

مروان البرغوثي: القيادي في حركة فتح والمرشح لخلافة محمود عباس، محكوم بـ5 مؤبدات.
بالأسماء.. 5 أسرى لن تفرج عنهم إسرائيل!

محليات

اسرائيل

فلسطين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الاخبار": سلام يراسل حزب الله.. التأليف سالك
الثنائي الشيعي.. مقاطعة أم مشاركة في الحكومة؟

اقرأ ايضا في محليات

"ستستريح المجزرة المتَّبَعة من سيلان الدم".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
13:36

"ستستريح المجزرة المتَّبَعة من سيلان الدم".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

سيَطلُعُ على غزةَ صباح.., وسيكونُ صباحاً من نور , فجَرُها سيُشرقُ فوق تفجيرِها , والحرياتُ ستَهزم المؤبَّدات. الثامنةَ والنِصف صباحا على توقيت القدس ستَرفعُ غزة آذانَ السلام، وتختمُ حربَ الاربعِمئةٍ وسبعينَ يوماً التي جَعلت من ارضها جثةً نائمة . ستستريحُ المجزرةُ المتَّبَعة من سَيَلانِ الدم، وستُفتح ابوابُ سجونٍ كانت مغلَقةً بأَحكامِ ما بعدَ العُمْر

13:36

"ستستريح المجزرة المتَّبَعة من سيلان الدم".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

سيَطلُعُ على غزةَ صباح.., وسيكونُ صباحاً من نور , فجَرُها سيُشرقُ فوق تفجيرِها , والحرياتُ ستَهزم المؤبَّدات. الثامنةَ والنِصف صباحا على توقيت القدس ستَرفعُ غزة آذانَ السلام، وتختمُ حربَ الاربعِمئةٍ وسبعينَ يوماً التي جَعلت من ارضها جثةً نائمة . ستستريحُ المجزرةُ المتَّبَعة من سَيَلانِ الدم، وستُفتح ابوابُ سجونٍ كانت مغلَقةً بأَحكامِ ما بعدَ العُمْر

بالفيديو - إلقاء القبض على عصابة كبتاغون
13:31

بالفيديو - إلقاء القبض على عصابة كبتاغون

مخابرات الجيش تُلقي القبض على عصابة ترويج كبتاغون في منطقة نهر الموت

13:31

بالفيديو - إلقاء القبض على عصابة كبتاغون

مخابرات الجيش تُلقي القبض على عصابة ترويج كبتاغون في منطقة نهر الموت

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025