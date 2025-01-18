بالفيديو - إلقاء القبض على عصابة كبتاغون

سيَطلُعُ على غزةَ صباح.., وسيكونُ صباحاً من نور , فجَرُها سيُشرقُ فوق تفجيرِها , والحرياتُ ستَهزم المؤبَّدات. الثامنةَ والنِصف صباحا على توقيت القدس ستَرفعُ غزة آذانَ السلام، وتختمُ حربَ الاربعِمئةٍ وسبعينَ يوماً التي جَعلت من ارضها جثةً نائمة . ستستريحُ المجزرةُ المتَّبَعة من سَيَلانِ الدم، وستُفتح ابوابُ سجونٍ كانت مغلَقةً بأَحكامِ ما بعدَ العُمْر