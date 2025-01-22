أصحاب خيم البحر في صور يعتصمون.. والسبب؟

نفذ عدد من أصحاب الخيم البحرية في مدينة صور اعتصاما، عند الكورنيش البحري لمدخل الجنوبي للمدينة، مطالبين بفترة سماح لوجود الخيم خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي حالت دون استكمال ازالتها، مؤكدين أن "القانون يسمح بتركيبها على الشاطئ من 1 أيار حتى 15 تشرين أول وهو ما تم اتباعه على مدى 25 عامًا، ومع التأخر في إزالتها هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية،بدأت المطالبات من البلدية والوزارات المعنية والضغط علينا لفكها، الا أن ما يؤخرنا هو تضرر المستودعات التي كان يتم حفظ الخيم بداخلها بسبب الحرب".





