الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تيار المردة يكذب أنباء المفاوضات مع سلام!

2025-01-24 | 10:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تيار المردة يكذب أنباء المفاوضات مع سلام!
تيار المردة يكذب أنباء المفاوضات مع سلام!

صدر عن المكتب الإعلامي في "تيار المرده" البيان الآتي:

"نقلت جريدة الانباء الكويتية" خبراً صباح اليوم تُفيد فيه أنّ حواراً يجري بين "حزب الله" و" حركة أمل" من جهة والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام من جهة ثانية، متعلّق بحضور "تيار المرده" في الحكومة المُقبلة. في هذا السياق، يهمّنا أن ننفي الخبر الوارد في "الأنباء الكويتية" والذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، مؤكدين أنّه عار عن الصحة جملة وتفصيلاً. كما نؤكّد أنّ أيّ تمثيل لـ "التكتل الوطني المستقل" في الحكومة يكون مبنيّاً على التمثيل النيابي والحضور الشعبي والسياسي، وأيّ كلام غير ذلك لا يعنينا كما أننا لن نقبل به.
تيار المردة يكذب أنباء المفاوضات مع سلام!

محليات

سلام

المفاوضات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إستنفار للجيش واليونيفيل تحسباً لمشهد الأحد
شاب متعلق بالتاريخ والأصالة .. أمولة عم تحلم بالشهرة ومحمد عاشق الطرب الأصيل! ..تابعوا حلقة جديدة من "ميني Mafia" بعد قليل على الجديد

اقرأ ايضا في محليات

الحكومة والجنوب.. حقل ألغام!
11:41

الحكومة والجنوب.. حقل ألغام!

على وقع كل السجالات والخلافات والمطالبات، يدخل التكليف أسبوعه الثالث، فالكتل كلها تعنون حراكها بالتسهيل، فيما تطالب بالتمثيلِ والتسمية ووحدةِ المعايير علما أنَّ الدفع السعودي والزيارات العربية كانت مضامينها مشروطة بالاصلاحات والمبادرات الداخلية، وبالتالي فإن كل تأخير في التأليف ينعكس تأخيرا في انطلاقة العهد، ومعه مخاطر تمديد بقاء العدو الاسرائيلي على أرض لبنان لشهر إضافي.

11:41

الحكومة والجنوب.. حقل ألغام!

على وقع كل السجالات والخلافات والمطالبات، يدخل التكليف أسبوعه الثالث، فالكتل كلها تعنون حراكها بالتسهيل، فيما تطالب بالتمثيلِ والتسمية ووحدةِ المعايير علما أنَّ الدفع السعودي والزيارات العربية كانت مضامينها مشروطة بالاصلاحات والمبادرات الداخلية، وبالتالي فإن كل تأخير في التأليف ينعكس تأخيرا في انطلاقة العهد، ومعه مخاطر تمديد بقاء العدو الاسرائيلي على أرض لبنان لشهر إضافي.

قنابل مسمارية على بلدة جنوبية (بالصورة)
11:05

قنابل مسمارية على بلدة جنوبية (بالصورة)

القت مسيرة معادية عصر اليوم،3 قنابل مسمارية على حي العريض عند اطراف بلدة يحمر الشقيف.

11:05

قنابل مسمارية على بلدة جنوبية (بالصورة)

القت مسيرة معادية عصر اليوم،3 قنابل مسمارية على حي العريض عند اطراف بلدة يحمر الشقيف.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025