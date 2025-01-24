تيار المردة يكذب أنباء المفاوضات مع سلام!
صدر عن المكتب الإعلامي في "تيار المرده" البيان الآتي:
"نقلت جريدة الانباء الكويتية" خبراً صباح اليوم تُفيد فيه أنّ حواراً يجري بين "حزب الله" و" حركة أمل" من جهة والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام من جهة ثانية، متعلّق بحضور "تيار المرده" في الحكومة المُقبلة. في هذا السياق، يهمّنا أن ننفي الخبر الوارد في "الأنباء الكويتية" والذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، مؤكدين أنّه عار عن الصحة جملة وتفصيلاً. كما نؤكّد أنّ أيّ تمثيل لـ "التكتل الوطني المستقل" في الحكومة يكون مبنيّاً على التمثيل النيابي والحضور الشعبي والسياسي، وأيّ كلام غير ذلك لا يعنينا كما أننا لن نقبل به.