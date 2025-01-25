مركز "LCRS politica" ناقش إطلاق تجمّع سياسي بعنوان "الدستور أولاً"

الحضور: ايوب سليم، محمو د وهبي، احمد السنكري، عطالله وهبي، خالد نصولي، ايمن جز يني،مياد حيدر، طالل الخواجه، ايصال صالح، احمد فتفت، سامي شمعون، معين طالب، نورما رزق، انطونيا الدوي هي، زاهي موصلي، حسن منيمنة، رانيا الجردي، جورج سلوان، ليندا المصري، عبد الحميد عجم، رلى موفق، نبيل يزبك، بهجت سالمه، نعمة محفوض، سالف الحاج، كارمن زغيب، كورين ابي نادر، امير مقداد، توفيق كسبار، فارس سعيد، طوني حبيب، خليل طوبيا، نوال المعوشي، حسن عبود، يقظان التقي، زياد رزق، وسيم جانبين، نيللي قنديل، فيروز جودية، رالف جرمانوس، كارول بابيكيان".

سيشارك في االاجتماع القادم مدعو و ن جدد لحين إطالق االجتماع الحضوري.

وكتب النائب السابق فارس سعيد في تغريدة غبر إكس: " تجمع #الدستور_أولاً ليس مجموعة اشخاص عملوا#سيدة_الجبل او المجلس الوطني فقط،

انه تيّار لبناني عريض موجود داخل المجتمع و يناضل من اجل قيام دولة قادرة

ليس تيارا عقائدياً بل ناس عاديون يؤمنون

بنهائية الكيان اللبناني و بعروبته و بالعيش المشترك

و يحترمون كل من هم ضدّ هذا التوجّه"