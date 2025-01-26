لبنان يوافق على تمديد وقف النار.. وبيان هام

"تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المستجدات في الجنوب، والاتصالات مع الجانب الأميركي بشأن التفاهم على وقف إطلاق النار. بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم التي تتابع تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بسيادة لبنان وأمنه، مع استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025. كما تواصل اللجنة متابعة تنفيذ كافة بنود التفاهم وقرار مجلس الأمن الدولي.

إضافة إلى ذلك، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية بعد السابع من تشرين الأول."