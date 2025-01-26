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محليات

لبنان يوافق على تمديد وقف النار.. وبيان هام

2025-01-26 | 17:24
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لبنان يوافق على تمديد وقف النار.. وبيان هام
لبنان يوافق على تمديد وقف النار.. وبيان هام

صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان التالي:

"تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المستجدات في الجنوب، والاتصالات مع الجانب الأميركي بشأن التفاهم على وقف إطلاق النار. بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم التي تتابع تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بسيادة لبنان وأمنه، مع استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025. كما تواصل اللجنة متابعة تنفيذ كافة بنود التفاهم وقرار مجلس الأمن الدولي.

إضافة إلى ذلك، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية بعد السابع من تشرين الأول." 

لبنان يوافق على تمديد وقف النار.. وبيان هام

محليات

لبنان

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

جنوب لبنان

الولايات المتحدة

وقف النار

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مصادر الجديد: الجيش اللبناني دخل منذ ساعات الصباح الأولى الى بلدات عدة بينها ميس الجبل ومركبا وطلوسة والضهيرة ويارين ورب الثلاثين وعيترون والقنطرة ودير سريان وعيتا الشعب والقوزح
المنسقة الأممية الخاصة بلبنان وقائد اليونيفيل: امتثال الطرفين بالتزاماتهما بموجب تفاهم تشرين الثاني والتنفيذ الكامل للقرار 1701 هو السبيل الوحيد لفتح فصل جديد يبشر بالأمن والاستقرار والازدهار على جانبي الخط الأزرق

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