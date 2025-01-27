الجيش ينفي معلومات حول تسريبات أمنية مزعومة يقوم بها أحد الضباط

واضاف البيان إن "قيادة الجيش تنفي هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، لا سيما أنها تأتي في مرحلة دقيقة يتحمل فيها الجيش مهمات جسام. كما تؤكد القيادة أن ضباط المؤسسة العسكرية ينفذون مهماتهم في مختلف الوحدات بأعلى درجة من الاحتراف والمهنية تبعًا لأوامر قيادتهم."

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلت عن مصادر استخباراتية ان "معلومات بأنّ ضابطاً في الجيش اللبناني سرّب أسراراً من داخل غرفة التحكّم الأمني إلى حزب الله أثناء اتفاق وقف إطلاق النار ممّا عرّض الهدنة للخطر".

وزعم المصدر أنّ سهيل بهيج حرب، رئيس الاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان، "سلَّم حزب الله معلومات حسّاسة من داخل غرفة التحكّم الأمني التي تديرها الولايات المتحدة وفرنسا وقوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان اليونيفيل".