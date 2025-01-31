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محليات

حزب الله يعزّي باستشهاد الضيف ورفاقه: سيبقون رمزاً للأحرار

2025-01-31 | 09:13
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حزب الله يعزّي باستشهاد الضيف ورفاقه: سيبقون رمزاً للأحرار
حزب الله يعزّي باستشهاد الضيف ورفاقه: سيبقون رمزاً للأحرار

أصدر حزب الله بياناً جاء فيه: "يتقدّم حزب الله من الإخوة المجاهدين في حركة حماس ومن جميع فصائل المقاومة الفلسطينية ‏العزيزة ومن ‏الشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد بأحر التعازي والتبريكات باستشهاد قائد هيئة ‏أركان "كتائب القسام" ‏محمد الضيف وثلة من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري، ‏ويخص بالتعازي عائلاتهم الشريفة ‏سائلًا الله تعالى أن يمُنّ عليهم بالصبر والسلوان وعظيم ‏الأجر.‏"

واضاف الحزب في بيانه "إنّنا نُعلن اعتزازنا بهؤلاء القادة الشرفاء الذين بقوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات ‏عمرهم، ‏وقدّموا لشعبهم كل ما استطاعوا دفاعًا عن كرامته وفي سبيل استعادة حريته واستقلاله، ‏وعلى رأسهم القائد ‏الكبير محمد الضيف الذي أفنى عمره في مُقارعة العدو الإسرائيلي المحتل ‏وأذاقه طعم الهزيمة لا سيما في ‏معركة طوفان الأقصى والتي كان أبرز مهندسيها وقادتها في ‏الميدان، وسيبقى وإخوانه رمزًا للأحرار الذين ‏سيكملون طريق المقاومة. ‏"

‏ ‏زتابع: "إنّ دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصرًا ‏أرغم العدو ‏على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين، وستزيد الشعب ‏الفلسطيني الصابر ‏إصرارًا وعزمًا على مواصلة دربهم مهما غلت التضحيات، وستجعل أمتنا ‏أكثر اقترابًا من الوعد الإلهي ‏لعباده المؤمنين بالنصر والكرامة. ‏"

حزب الله يعزّي باستشهاد الضيف ورفاقه: سيبقون رمزاً للأحرار

محليات

حزب الله

محمد الضيف

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أفادت مصادر الثنائي الشيعي لـ "الجديد" أنه بعد اجتماع بين الخليلين (علي حسن خليل وحسين الخليل) والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، تم تثبيت ياسين جابر لوزارة المالية، من دون أن يُبدي سلام أي اعتراض. وأضافت المصادر أن الاجتماع مع سلام كان مثمراً بالنسبة للنقاش حول الحقائب الـ5 وآلية التسمية.

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