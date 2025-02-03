"عطلة" رسمية في هذا اليوم!

نفت إدارة مرفأ بيروت بشدة الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن المجزرة التي ارتكبت بحق 12 كلباً صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أن ليس لها أي علاقة لا من قريب أو بعيد بتلك الأعمال اللاإنسانية.

