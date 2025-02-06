عقد تعرقل ولادة الحكومة.. وضو يعلق: خامس ما في!

إستضافت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم عقد إجتماع عمل موسع خصص للبحث في آخر التطورات في لبنان وسبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين ودور قطر في إعادة الإعمار وفي تطوير البنية التحتية في لبنان.



