عقد تعرقل ولادة الحكومة.. وضو يعلق: خامس ما في!

خامس ما في
ما في خامس
— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) February 6, 2025
خامس ما في
ما في خامس
إستضافت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم عقد إجتماع عمل موسع خصص للبحث في آخر التطورات في لبنان وسبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين ودور قطر في إعادة الإعمار وفي تطوير البنية التحتية في لبنان.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: