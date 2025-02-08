سلام لأورتاغوس: لإلزام اسرائيل بالانسحاب الكامل دون تأخير

إستقبل الرئيس المكلف نواف سلام نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الاوسط مورغان اورتاغوس صباح اليوم في دارته في قريطم ، في حضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون والوفد المرافق.





وخلال الاجتماع أكدت اورتاغوس دعم الولايات المتحدة للعهد وللحكومة المرتقبة في ضوء رؤية سلام القائمة على الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية، مبدية املها بان تبصر الحكومة النور في القريب العاجل.

من ناحيته، شدد الرئيس المكلف على ضرورة الضغط على اسرائيل لالزامها بالانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة بالتاريخ المحدد في 18 شباط الحالي من دون تاخير .

كما اكد على اهمية التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض واعادة الاعمار والاستقرار .