أيها اللبنانيون.. رسمياً هؤلاء هم الوزراء الجدد

افيد ان الشاب ب.ل.حساوي (17عاما) كان يلهو بمسدس حربي في منزله في بلدة حبوش -النبطية، عندما انطلق طلق ناري عن طريق الخطأ ، ليصيب صديقه الذي كان معه في الغرفة ويدعى ش. ج. درويش (17عاما)

اصابة قاتلة، وعندما شاهد حساوي صديقه درويش مضرجا بدمائه امامه اقدم على اطلاق النار على رأسه ،