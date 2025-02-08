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محليات

أيها اللبنانيون.. رسمياً هؤلاء هم الوزراء الجدد

2025-02-08 | 09:08
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أيها اللبنانيون.. رسمياً هؤلاء هم الوزراء الجدد
أيها اللبنانيون.. رسمياً هؤلاء هم الوزراء الجدد

بعد طول انتظار، أعلن الرئيس المكلّف نواف سلام التشكيلة الحكوميّة المُنتظرة من قصر بعبدا، وهؤلاء هم الوزراء:

١ -رئيس الحكومة: نواف سلام 
٢- نائب رئيس الحكومة: طارق متري
٣- الخارجية: جو رجي 
٤- الدفاع: ميشال منسى
٥- الداخلية: احمد الحجار
٦- المال: ياسين جابر 
٧-الصحة: ركان ناصر الدين
٨- العمل: محمد حيدر
٩- الطاقة:  جوزيف الصدي
١٠- الاتصالات: شارل الحاج
١١ -السياحة: نورا الخازن لحود 
١٢- الاعلام: بول مرقص
١٣- الصناعة: جو عيسى الخوري
١٤- الزراعة: نزار هاني 
١٥- الشؤون الاجتماعية: حنين السيد 
١٦- البيئة: تمارا الزين 
١٧- التنمية الادارية: فادي مكي
١٨- الشباب والرياضة: نورا بيرقدريان
١٩- التربية: ريم كرامة 
٢٠- العدل: عادل امين نصار 
٢١- المهجرين ودولة: كمال شحادة
٢٢- الاقتصاد: عامر البساط
٢٣- الاشغال: فايز رسامني 
٢٤- الثقافة: غسان سلامة
أيها اللبنانيون.. رسمياً هؤلاء هم الوزراء الجدد

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