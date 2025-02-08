أيها اللبنانيون.. رسمياً هؤلاء هم الوزراء الجدد
بعد طول انتظار، أعلن الرئيس المكلّف نواف سلام التشكيلة الحكوميّة المُنتظرة من قصر بعبدا، وهؤلاء هم الوزراء:
١ -رئيس الحكومة: نواف سلام
٢- نائب رئيس الحكومة: طارق متري
٣- الخارجية: جو رجي
٤- الدفاع: ميشال منسى
٥- الداخلية: احمد الحجار
٦- المال: ياسين جابر
٧-الصحة: ركان ناصر الدين
٨- العمل: محمد حيدر
٩- الطاقة: جوزيف الصدي
١٠- الاتصالات: شارل الحاج
١١ -السياحة: نورا الخازن لحود
١٢- الاعلام: بول مرقص
١٣- الصناعة: جو عيسى الخوري
١٤- الزراعة: نزار هاني
١٥- الشؤون الاجتماعية: حنين السيد
١٦- البيئة: تمارا الزين
١٧- التنمية الادارية: فادي مكي
١٨- الشباب والرياضة: نورا بيرقدريان
١٩- التربية: ريم كرامة
٢٠- العدل: عادل امين نصار
٢١- المهجرين ودولة: كمال شحادة
٢٢- الاقتصاد: عامر البساط
٢٣- الاشغال: فايز رسامني
٢٤- الثقافة: غسان سلامة