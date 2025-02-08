التيار عن القوات: لديها مشكلة مستفحلة في البصيرة والوضوح!

رد التيار الوطني الحر على ما جاء في بيان الدائرة الإعلامية للقوات اللبنانية، فكتب على حسابه الرسمي على "إكس":

لدى القوات اللبنانية مشكلة مزمنة ومستفحلة في البصيرة والوضوح، تُثقل على لا وعيها. إذْ يُدرك كلّ متابع لمسار قيادتها الحالية، ماضياً وحاضراً، سلوكها في التقلب خدمةً لغريزة الشطب السياسي وغير السياسي لخصومها على حساب المبادئ والثوابت الوجودية والدستورية.