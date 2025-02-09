التيار خارج الصورة التذكارية!

وبعيدا عن التيار، تقف الحكومة الجديدة على دعامة دولية ورئاسية للدفع قدما بالاصلاحات والعمل الجاد، ويفترض بجلسة الثلثاء في القصر الجمهوري أن يقتصر النقاش فيها على الترحيب بالوزراء كما جرت العادة، وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري والتي قد تكون عرضة لأول امتحان حكومي، فحديث الموفدة الأميركية وعناوين المرحلة التي خطتها للبنان، قد تكون محل نقاش جدي حول كيفية إخراج البيان الوزاري ونيل ثقة مجلس النواب.أما رئاسيا، وبعد تمرير أزمة التشكيل، واستنادا الى تصريحات رئيس الجمهورية في الأسابيع الماضية، فإن لرئيس الجمهورية الكثير من المشاريع والزيارات من أجل تفعيل التعاون الدولي على كل المستويات، خاصة وأن الرئيس عون كان يصر على تشكيل حكومة ببرنامج واضح يحمله في زياراته الخارجية لتأمين أكبر شريحة من الدعم العربي والغربي.