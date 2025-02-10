أورتــــاغـــوس راجـــعــة!
عشية انعقاد الجلسة الاولى لحكومة الانقاذ والاصلاح، وبعد التقاط الصورة التذكارية، سيعكف المجتمعون على اختيار لجنة صياغة البيان الوزاري، لتبدأ رحلة النقاش في مضمونه، إذ تقول مصادر سياسية للجديد إن البيان الوزاري سيرتكز على خطاب القسم واتفاق الطائف واتفاق الهدنة وليس بعيدا عن مضمون ميثاق الامم المتحدة بمادتها الحادية والخمسين، من خلال التأكيد على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي، عبارة تترافق مع الالتزام بتقوية الجيش والضغط من أجل انسحاب إسرائيل وتحرير الاسرى التي ستكون من صلب مسؤوليات الدولة بمؤسساتها الرسمية، لتسلك بعد ذلك الحكومة وتشق طريق الثقة في مجلس النواب.
ووفق معلومات الجديد، وقبل انقضاء مهلة تمديد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب في الثامن عشر من الجاري، ستنعقد لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701، وتضيف معلومات الجديد أن المبعوثة الاميركية مورغن أورتاغوس تنوي العودة الى لبنان في زيارة ثانية قبل هذا التاريخ، وتتلاقى مصادر لبنانية مع مصادر أخرى فرنسية على التخوف من تمديد مهلة الانسحاب الى ما بعد الثامن عشر من الجاري، مع الابقاء على احتلال النقاط الخمس المتمسكة بها إسرائيل، ومن بينها العويضة التي سيكون الدخول اليها من جهة العديسة وكفركلا، غير أن الكلام الدبلوماسي الرسمي لم يصل بعد الى المقار الرسمية.
ومن جهة أخرى تقول مصادر الجديد إن عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يرجح أن تكون خلال ساعات قليلة، إذ سيبقى لأسبوع في لبنان وسيلتقي جمهوره ويخاطبه في الرابع عشر من الجاري وسيجري لقاءات سياسية في بيت الوسط.