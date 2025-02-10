"الرئيس الاميركي فرض جدول أعمال عالمياً جديداً".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

عشية انعقاد الجلسة الاولى لحكومة الانقاذ والاصلاح، وبعد التقاط الصورة التذكارية، سيعكف المجتمعون على اختيار لجنة صياغة البيان الوزاري، لتبدأ رحلة النقاش في مضمونه، إذ تقول مصادر سياسية للجديد إن البيان الوزاري سيرتكز على خطاب القسم واتفاق الطائف واتفاق الهدنة وليس بعيدا عن مضمون ميثاق الامم المتحدة بمادتها الحادية والخمسين، من خلال التأكيد على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي، عبارة تترافق مع الالتزام بتقوية الجيش والضغط من أجل انسحاب إسرائيل وتحرير الاسرى التي ستكون من صلب مسؤوليات الدولة بمؤسساتها الرسمية، لتسلك بعد ذلك الحكومة وتشق طريق الثقة في مجلس النواب.