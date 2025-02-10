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محليات

"الرئيس الاميركي فرض جدول أعمال عالمياً جديداً".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

2025-02-10 | 13:01
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&quot;الرئيس الاميركي فرض جدول أعمال عالمياً جديداً&quot;.. إليكم مقدمة النشرة المسائية
"الرئيس الاميركي فرض جدول أعمال عالمياً جديداً".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

فَرضَ الرئيسُ الأميركيّ جدولَ أعمالٍ عالمياً جديداً على دولٍ وقارَّات وأَدرَجَ الشرقَ الاوسط ضِمناً.. ودَفَع بجُمهورياتٍ واتحاداتٍ الى العملِ الاضافي لمواجهةِ قراراتٍ أميركية لم تكنْ موضوعةً على محرِّكاتِ البحث فالاتحادُ الاوروبي يزنِّرُ نفسَه بقراراتِ الضرائبِ المضادّة فرنسا حَذّرت أميركا من تضخمٍ في عُقْرِ ولاياتِها جنوبُ افريقيا تَحَضَّرَت لحجبِ المساعدات قناةُ بنما تجلسُ على مقاعدِ الاستحواذ، الصين.. الهدفُ التالي، غزة تنازِعُ انسانياً وعَقارياً وقد عاجَلَها ترامب بتصريحٍ آخَر اكد فيه أنَّ الغزيين لن يَحْظَوْا بحقِّ العودة وسيحصُلونَ على مساكنَ أفضلَ بكثير وبناءِ مكانٍ دائمٍ لهم


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أورتــــاغـــوس راجـــعــة!
12:49

أورتــــاغـــوس راجـــعــة!

عشية انعقاد الجلسة الاولى لحكومة الانقاذ والاصلاح، وبعد التقاط الصورة التذكارية، سيعكف المجتمعون على اختيار لجنة صياغة البيان الوزاري، لتبدأ رحلة النقاش في مضمونه، إذ تقول مصادر سياسية للجديد إن البيان الوزاري سيرتكز على خطاب القسم واتفاق الطائف واتفاق الهدنة وليس بعيدا عن مضمون ميثاق الامم المتحدة بمادتها الحادية والخمسين، من خلال التأكيد على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي، عبارة تترافق مع الالتزام بتقوية الجيش والضغط من أجل انسحاب إسرائيل وتحرير الاسرى التي ستكون من صلب مسؤوليات الدولة بمؤسساتها الرسمية، لتسلك بعد ذلك الحكومة وتشق طريق الثقة في مجلس النواب.

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عشية انعقاد الجلسة الاولى لحكومة الانقاذ والاصلاح، وبعد التقاط الصورة التذكارية، سيعكف المجتمعون على اختيار لجنة صياغة البيان الوزاري، لتبدأ رحلة النقاش في مضمونه، إذ تقول مصادر سياسية للجديد إن البيان الوزاري سيرتكز على خطاب القسم واتفاق الطائف واتفاق الهدنة وليس بعيدا عن مضمون ميثاق الامم المتحدة بمادتها الحادية والخمسين، من خلال التأكيد على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي، عبارة تترافق مع الالتزام بتقوية الجيش والضغط من أجل انسحاب إسرائيل وتحرير الاسرى التي ستكون من صلب مسؤوليات الدولة بمؤسساتها الرسمية، لتسلك بعد ذلك الحكومة وتشق طريق الثقة في مجلس النواب.

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