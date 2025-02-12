الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

لبنان يتلقى وعوداً جازمة من الإدارة الأميركية بشأن هذا الأمر! (النهار)

2025-02-12 | 01:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبنان يتلقى وعوداً جازمة من الإدارة الأميركية بشأن هذا الأمر! (النهار)
لبنان يتلقى وعوداً جازمة من الإدارة الأميركية بشأن هذا الأمر! (النهار)

جاء في صحيفة "النهار":

أفادت معلومات لـ"النهار"، بأن المسؤولين اللبنانيين تبلغوا وعوداً جازمة من الإدارة الأميركية بأن الانسحاب الاسرائيلي من لبنان سيكون تاماً في موعده.

وفي السياق، أفادت معلومات بأن نائبة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستعود الى بيروت قبل 18 شباط لمتابعة ملف الانسحاب، على وقع معلومات عن اتصالات تجري لبحث انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية يوم 18 شباط، مقابل تمركز عناصر من "اليونيفيل" والفريق الأميركي في لجنة مراقبة تنفيذ الهدنة في التلال الخمس في جبل بلاط وتلال اللبونة والعزية والعويضة والحمامص التي تعتزم إسرائيل استمرار تمركز قواتها فيها.

لبنان يتلقى وعوداً جازمة من الإدارة الأميركية بشأن هذا الأمر! (النهار)

محليات

الجيش الإسرائيلي

لبنان

إسرائيل

جنوب لبنان

الحدود الجنوبية

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجمهورية: مورغان "راجعة".. ومخاوف؟!
في حديثه التلفزيوني الأول من السراي.. إليكم ما قاله سلام

اقرأ ايضا في محليات

عُطل.. وبيان من "الفا"!
05:08

عُطل.. وبيان من "الفا"!

صدر عن شركة "ألفا" البيان التالي: "نلاحظ تباطؤاً في بعض خدماتنا في بعض المناطق، ونحن نعمل حالياً على معالجة المشكلة بشكل فوري لضمان استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".

05:08

عُطل.. وبيان من "الفا"!

صدر عن شركة "ألفا" البيان التالي: "نلاحظ تباطؤاً في بعض خدماتنا في بعض المناطق، ونحن نعمل حالياً على معالجة المشكلة بشكل فوري لضمان استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".

بالفيديو: اللقاء الأول للحريري.. ويوم طويل!
04:58

بالفيديو: اللقاء الأول للحريري.. ويوم طويل!

في أول لقاء له بعد وصوله إلى بيروت، اجتمع الرئيس سعد الحريري بالسفيرة الأميركية ليزا جونسون. ومن المتوقع أن يحمل يومه هذا "زحمة لقاءات".

التفاصيل في الفيديو المرفق:

04:58

بالفيديو: اللقاء الأول للحريري.. ويوم طويل!

في أول لقاء له بعد وصوله إلى بيروت، اجتمع الرئيس سعد الحريري بالسفيرة الأميركية ليزا جونسون. ومن المتوقع أن يحمل يومه هذا "زحمة لقاءات".

التفاصيل في الفيديو المرفق:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025