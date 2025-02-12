لبنان يتلقى وعوداً جازمة من الإدارة الأميركية بشأن هذا الأمر! (النهار)

أفادت معلومات لـ"النهار"، بأن المسؤولين اللبنانيين تبلغوا وعوداً جازمة من الإدارة الأميركية بأن الانسحاب الاسرائيلي من لبنان سيكون تاماً في موعده.

وفي السياق، أفادت معلومات بأن نائبة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستعود الى بيروت قبل 18 شباط لمتابعة ملف الانسحاب، على وقع معلومات عن اتصالات تجري لبحث انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية يوم 18 شباط، مقابل تمركز عناصر من "اليونيفيل" والفريق الأميركي في لجنة مراقبة تنفيذ الهدنة في التلال الخمس في جبل بلاط وتلال اللبونة والعزية والعويضة والحمامص التي تعتزم إسرائيل استمرار تمركز قواتها فيها.