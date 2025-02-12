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محليات

مرقص زار النائب جنبلاط في كليمنصو: تواعدنا على التنسيق لما فيه خير الاعلام

2025-02-12 | 07:35
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مرقص زار النائب جنبلاط في كليمنصو: تواعدنا على التنسيق لما فيه خير الاعلام
مرقص زار النائب جنبلاط في كليمنصو: تواعدنا على التنسيق لما فيه خير الاعلام

زار وزير الإعلام بول مرقص رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، في حضور النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين ومستشار جنبلاط حسام حرب.

اثر اللقاء، قال الوزير مرقص: "تشرفت اليوم بلقاء النائب تيمور جنبلاط وفريق عمله، سواء في الحزب "التقدمي الاشتراكي" أو النواب في كتلته، وتباحثنا في موضوعات عامة مع انطلاق العهد الجديد وولادة الحكومة، وكل هذا الزخم الذي سنذهب اليه باذن الله"، ولفت الى ان البحث "تطرق الى مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، والذي من المأمول أن يصار الى الانتهاء منه قريبا في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل. وتم التواعد سويا على التنسيق لما فيه خير الاعلام اللبناني عبر النواب الممثلين في اللجنة والدفع قدما باتجاه استصدار قانون عصري للاعلام المرئي والمسموع".

من جهته، اشار الصايغ الى ان اللقاء "شكل فرصة للمباركة لمرقص ولمجلس الوزراء ككل، رئيسا وأعضاء، بتشكيل الحكومة"، معتبرا اننا "حصلنا على حكومة تعطي الأمل للشعب اللبناني ولمستقبل أفضل للبلد".

وأكد "دور وزارة الاعلام في ظل التحديات الكبيرة التي نواجهها، لا سيما لجهة الإضاءة على الايجابيات وعلى المستقبل المطلوب للبنانيين وللبنان، سواء على مستوى العلاقات مع الدول العربية ومع الشرعية الدولية او لجهة التثقيف التوجيهي الذي يمكن للوزارة ان تقدمه في المرحلة المقبلة"، ودعا الى "اعادة التضامن والتعايش بين كل اللبنانيين والانفتاح على بيئتينا العربية والدولية".

مرقص زار النائب جنبلاط في كليمنصو: تواعدنا على التنسيق لما فيه خير الاعلام

محليات

بول مرقص

تيمور جنبلاط

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