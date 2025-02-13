المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة بعض الرحلات... ماذا عن رحلة طهران؟

اعلنت المديرية العامة للطيران المدنيّ في بيان انه "حرصا... على تأمين سلامه وامن مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت والأجواء اللبنانية وسلامة جميع الركاب والطائرات والمطار على حد سواء، وبعد التنسيق مع جهاز أمن المطار، تم اتخاذ بعض الإجراءات الامنيه الاضافيه التي تتوافق مع المقاييس والمعايير الدوليه والمواثيق المتبعة من منظمة الطيران المدني الدولي - الايكاو، والمعتمدة في المطارات الدولية المدنية ووفقا للقوانين والأنظمة اللبنانيه المرعية الاجراء".



