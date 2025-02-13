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محليات

المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة بعض الرحلات... ماذا عن رحلة طهران؟

2025-02-13 | 15:01
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المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة بعض الرحلات... ماذا عن رحلة طهران؟
المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة بعض الرحلات... ماذا عن رحلة طهران؟

اعلنت المديرية العامة للطيران المدنيّ في بيان انه "حرصا... على تأمين سلامه وامن مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت والأجواء اللبنانية وسلامة جميع الركاب والطائرات والمطار على حد سواء، وبعد التنسيق مع جهاز أمن المطار، تم اتخاذ بعض الإجراءات الامنيه الاضافيه التي تتوافق مع المقاييس والمعايير الدوليه والمواثيق المتبعة من منظمة الطيران المدني الدولي - الايكاو، والمعتمدة في المطارات الدولية المدنية ووفقا للقوانين والأنظمة اللبنانيه المرعية الاجراء".

وتابع البيان: "بما ان حسن تطبيق تلك الاجراءات يتطلب مزيدا من الوقت للالتزام به من بعض شركات الطيران، الامر الذي اقتضى اعاده جدولة توقيت بعض الرحلات الآتية الى لبنان موقتا، ومنها الرحلات الآتية من الجمهوريه الاسلاميه الإيرانية لغايه تاريخ 18 شباط 2025، مع العلم ان تم أمس ابلاغ كل الشركات المعنيه بهذا التعديل لابلاغ المسافرين وتفادي اي التباس قد يحصل، وافساحا بالمجال لتغيير الحجوزات في حال الحاجه إلى السفر قبل التاريخ اعلاه، ويجري العمل الآن مع شركه طيران الشرق الاوسط لتسيير رحله الليلة لنقل المسافرين اللبنانيين العالقين في مطار طهران".
المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة بعض الرحلات... ماذا عن رحلة طهران؟

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