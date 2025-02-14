بهاء الحريري عبر إكس: ملتزمون بإكمال المسيرة

وأضاف: "إن استذكار الوالد الشهيد اليوم ليس مجرد استذكار لشخصه فقط، بل هو استحضار لقيمه ونهجه وللمبادئ التي ناضل واستشهد من أجلها. وإننا من موقعنا نؤكد التزامنا بإكمال المسيرة، خاصةً بعد التغيرات الجذرية والتاريخية التي حصلت في المنطقة، والتي أشرنا إليها في الكثير من المناسبات، وعلى رأسها إسقاط نظام الأسد البائد في سوريا، من خلال قيادة شجاعة وحكيمة وواعدة استطاعت، وفي وقت قياسي، نقل السلطة من التسلط والظلم إلى دولة العدل والحق التي نتمنى لها النجاح، والتي ساهمت بشكل كبير في إنهاء الهيمنة الإيرانية على المنطقة، وخاصة في سوريا ولبنان."

وتابع: "نؤكد أن لبنان لن يعود أبداً إلى أيام المنظومة التي حكمته بالنار لعقود طويلة، ونشدد على التمسك بالدولة القوية والعادلة ورفض كل أشكال الفساد والتعطيل، والعمل مع جميع اللبنانيين لتحقيق الاستقرار والنمو، كي يبقى لبنان كما حلم به الوالد الشهيد، وطناً للعلم والعمل والأمل، رحم الله الوالد الشهيد رفيق الحريري وجميع شهداء لبنان."