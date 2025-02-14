الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة استقبل الحوت

استقبل الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الجمعة، في مكتبه بمجموعة الإمارات، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط، محمد الحوت، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون المشترك بين الناقلتين وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات قطاع الطيران والتحديات والفرص المتاحة في المنطقة.

