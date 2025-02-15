رجي اتصل بلاثارو مستنكرا الاعتداء على "اليونيفيل"

وفي هذا الإطار، اتصل صباح اليوم برئيس البعثة وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو مطمئنا إلى وضع الجندي المصاب، وبالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جنين بلاسخارت وتشاور معها في الوضع في الجنوب إضافة الى ضرورة إتمام الانسحاب الاسرائيلي الكامل في مدة أقصاها ١٨ شباط.

وكان بحث أيضا مع لاثارو وبلاسخارت في وضع "اليونيفيل" في ظل الاعتداء على قافلة تابعة لها بالأمس. واستنكر رجّي أي اعتداء على عناصر "اليونيفيل"، وأكد ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها، وطالب بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية. وأعاد التشديد على تمسك لبنان بدور هذه القوة ودعم عملها وولايتها ومهامها وفق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن.