عن الطيران الإيراني.. حمدان: يا قبضاي كنت عملها من شهرين! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة وفدًا من حزب الله ضمّ كل من أمين شري وحسين الحاج حسن، حيث نقلا له دعوة للمشاركة في تشييع السيد حسن نصرالله. وبعد قراءة الفاتحة عن روح الشهيد، اعتذر الرئيس السنيورة عن تلبية الدعوة.
أكدت الدائرة الإعلامية في "حزب القوات اللبنانية"، أن "لبنان ليس مستعمرة إسرائيلية بالتأكيد، ولا أميركية ولا مستعمرة لأي قوة أخرى في هذا العالم. وبالمنطق نفسه، ليس مستعمرة إيرانية، وانتهينا من الزمن الذي كانت إيران تعتبر فيه بيروت إحدى العواصم العربية الأربع التي تسيطر عليها".