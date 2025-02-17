عن الطيران الإيراني.. حمدان: يا قبضاي كنت عملها من شهرين! (فيديو)

أكدت الدائرة الإعلامية في "حزب القوات ال​لبنان​ية"، أن "لبنان ليس مستعمرة إسرائيلية بالتأكيد، ولا أميركية ولا مستعمرة لأي قوة أخرى في هذا العالم. وبالمنطق نفسه، ليس مستعمرة إيرانية، وانتهينا من الزمن الذي كانت إيران تعتبر فيه بيروت إحدى العواصم العربية الأربع التي تسيطر عليها".