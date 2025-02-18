انسحاب الإحتلال من القرى الجنوبية والإحتفاظ بـ 5 نِقاط
انسحبت قوات الإحتلال الإسرائيلي فجرا، من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في جنوب لبنان وهي: يارون، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا والوزاني، فيما أبقت تواجدها في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود.
وافاد مراسل الجديد ان الجيش اللبناني دخل الجيش إلى القرى التي انسحب منها الاحتلال واستمر توافد الأهالي لتفقد منازلهم وأرزاقهم.
وكانت قوات الاحتلال، باشرت الانسحاب ليلا، وبدأ الجيش بالإنتشار في قرى بليدا وميس الجبل ومركبا.
ومنتصف الليل، استكمل الجيش انتشاره في البلدات المحررة، وباشرت فرق من فوجَي الهندسة والأشغال بإزالة السواتر الترابية ومسح الطرق الرئيسية من الذخائر والقذائف غير المنفجرة. كما سيّرت قوات "اليونيفيل" دوريات في تلك القرى، واقامت نقاط عدة إلى جانب الجيش اللبناني.
من جهة أخرى، دعت بلديات الاهالي الى التريث في الدخول الى القرى، إفساحا في المجال امام الجيش للعمل على مسح الأراضي التي انسحب منها العدو، حفاظا على سلامتهم.