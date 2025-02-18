انسحاب الإحتلال من القرى الجنوبية والإحتفاظ بـ 5 نِقاط

انسحبت قوات الإحتلال الإسرائيلي فجرا، من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في جنوب لبنان وهي: يارون، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا والوزاني، فيما أبقت تواجدها في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود.

