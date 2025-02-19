مفتي بعلبك الهرمل يستقبل وفداً من لجنة متابعة المهجرين الحدوديين



قامت لجنة متابعة قضية المهجرين اللبنانيين في القرى الحدودية السورية، بزيارة سماحة مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في مكتب دار الافتاء في بعلبك ، وجرى التداول في وضع المنطقة الحدودية اللبنانية السورية شمالي الهرمل بعد النزوح الثاني و تم التأكيد على النقاط التالية :

١- إحترام قرار الشعب السوري في حقه في تقرير مصيره

٢- إن أي عمل فردي مسيئ يسأل عنه مفتعله ولا تعاقب المنطقة جميعها

فلا تزر وازرة وزر أخرى و كل نفس بما كسبت رهينة

٣- مطالبة الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية متابعة القضية لإرجاع الأهالي الى بيوتهم

٤- نناشد الإدارة السورية إنصاف هؤلاء النازحين و الحفاظ على التنوع

٥- يجب التعاون بين الأجهزة الأمنية و العسكرية في الدولتين لضبط الحدود و محاسبة كل مرتكب

٦- أرزاق و ممتلكات النازحين في الموجة الثانية للنزوح تشكل جنى أعمارهم و جنى أبائهم و أجدادهم في المنطقة لذلك ضرورة التحرك بسرعة لإنقاذ ما أمكن

٧- متابعة القضية مع المعنيين والعمل على حلها في أسرع وقت