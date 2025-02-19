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محليات

وزير المال التقى منصوري.. ماذا في التفاصيل؟

2025-02-19 | 06:57
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وزير المال التقى منصوري.. ماذا في التفاصيل؟
وزير المال التقى منصوري.. ماذا في التفاصيل؟

التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي وضعه في أجواء الوضع المصرفي والنقدي والتدابير التي يتخذها مصرف لبنان حيال ذلك، كما عرض منصوري لجابر تحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع المصرفية.

واستقبل جابر وفداً من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب إيلي عبود الذي وضعه في أجواء المؤتمرات التي تحضّر لها النقابة في موضوعي المحاسبة والتدقيق والتي ستُعقد في بيروت ويُشارك فيها خبراء دوليون، وقد طلب الوفد من الوزير جابر رعايتها.
وقد شدد جابر أمام الوفد على أهمية التعاون بين وزارة المالية ونقابة خبراء المحاسبة وضرورته، خصوصاً وأن هناك توجهاً لدى وزارة المالية بالتشدّد في تطبيق النص المرتبط بتدقيق حسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة والصادر في قانون الموازنة العامة للعام 2001.
وزير المال التقى منصوري.. ماذا في التفاصيل؟

محليات

وسيم منصوري

لبنان

ياسين جابر

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