شحادة بحث في ملفات التكنولوجيا مع افيوني وسفير الهند

التقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي كمال شحادة الوزير السابق عادل أفيوني، في مكتبه في الوزارة، وتم البحث في ضرورة إنشاء وزارة للتكنولوجيا وهيئة مستقلة رقمية، والعمل على وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق التحول الرقمي، نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يمكنه ان يخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبنانيين.

