شحادة بحث في ملفات التكنولوجيا مع افيوني وسفير الهند
التقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي كمال شحادة الوزير السابق عادل أفيوني، في مكتبه في الوزارة، وتم البحث في ضرورة إنشاء وزارة للتكنولوجيا وهيئة مستقلة رقمية، والعمل على وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق التحول الرقمي، نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يمكنه ان يخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبنانيين.
وناقش شحادة كيفية الإستفادة من خبرات أفيوني في وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا.
كما استقبل سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن شيخ الذي قدّم للوزير كتابا عن الهوية الرقمية وعرض معه خبرة الهند بتطوير الخدمات الرقمية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن البحث في كيفية فتح مجالات للتعاون بين الشركات الهندية واللبنانية في قطاع التكنولوجيا والاستفادة من الطاقات اللبنانية.