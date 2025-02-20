بالفيديو: حريق في الضاحية الجنوبية

اندلع حريق كبير صباح اليوم في أحد مولدات منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية ولا أسباب معروفة حتى الآن pic.twitter.com/sfhEbcJYuc
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 20, 2025
اندلع حريق كبير صباح اليوم في أحد مولدات منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية ولا أسباب معروفة حتى الآن pic.twitter.com/sfhEbcJYuc
فجر اليوم ومع وصول المنخفض الجوي القطبي "آدم" إلى لبنان، تفاجأ سكان طرابلس في شمال لبنان بتراكمات ثلجية بلغ سمكها 8 سنتم.لمشاهدة الفيديو:
جاء في صحيفة "نداء الوطن":
أبلغ مرجع أمني كبير "الجمهورية" أنّ "الأمن الداخلي بصورة عامة تحت السيطرة والأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها ومسؤولياتها على كلّ صعيد، وقرارها مجتمعة أن تضرب بقوة كل العابثين، وأي محاولة لإثارة الفتن والنعرات والإنقسام الداخلي".