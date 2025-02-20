بالفيديو: حريق في الضاحية الجنوبية

أبلغ مرجع أمني كبير "الجمهورية" أنّ "الأمن الداخلي بصورة عامة تحت السيطرة والأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها ومسؤولياتها على كلّ صعيد، وقرارها مجتمعة أن تضرب بقوة كل العابثين، وأي محاولة لإثارة الفتن والنعرات والإنقسام الداخلي".



