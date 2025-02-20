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محليات

توتر داخل مطار بيروت.. "يلي مش عاجبو يهاجر"! (فيديو)

2025-02-20 | 03:56
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توتر داخل مطار بيروت.. &quot;يلي مش عاجبو يهاجر&quot;! (فيديو)
توتر داخل مطار بيروت.. "يلي مش عاجبو يهاجر"! (فيديو)

شهد مطار رفيق الحريري الدولي توترًا، حيث ظهرت إحدى الواصلات من الخارج في مقطع مصور وهي تخاطب المتواجدين بأن من يأخذ إملاءاته من إسرائيل ليس له مكان في لبنان، وأضافت: "اللي مش عاجبوا يهاجر".

لمشاهدة الفيديو:

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حسن نصرالله

نصرالله

لبنان

مطار بيروت

مطار رفيق الحريري

إسرائيل

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