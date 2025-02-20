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محليات

المدير العام لمصرف الإسكان: بحثنا مع رئيس الجمهورية في آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً

2025-02-20 | 07:22
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المدير العام لمصرف الإسكان: بحثنا مع رئيس الجمهورية في آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً
المدير العام لمصرف الإسكان: بحثنا مع رئيس الجمهورية في آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا اليوم، للتهنئة أولاً ولإطلاعه ثانياً على الجهود التي يبذلها مصرف الإسكان لتأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط ولإعادة إعمار المنازل المهدَّمة من الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وأدلى حبيب بعد اللقاء، بالتصريح الآتي: "تشرّفنا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيساً للجمهورية وبتشكيل الحكومة الجديدة، كما أطلعناه خلالها على نتائج جولتنا الأخيرة في قطر، وذلك بناءً على زيارة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى لبنان ولقائه فخامة الرئيس جوزف عون، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس الحكومة نواف سلام، ودولة الرئيس نجيب ميقاتي.

وقد بدأنا جولتنا في الدوحة بتاريخ 9 شباط الجاري بزيارة وزارة الخارجية حيث التقينا الوزير المفوَّض أحمد بن محمد عبدالرحمن الزويدي، في حضور السيدة نوره خالد محمد رئيسة "قسم برامج الدول العربية وأوروبا والأميركيَّتين بالإنابة"، وعرضا لحاجة لبنان إلى القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة، وقروض سكنية لإعادة الإعمار من جهة أخرى.

وفي تاريخ 18 شباط الجاري زرنا مقرّ "صندوق قطر للتنمية" حيث عرضنا على سعادة مدير عام الصندوق السيّد فهد حمد السليطي اقتراحنا تمويل الصندوق لمنح قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإمكانية وصول سقف الإقراض إلى 100.000 دولار أميركي، يُسَدَّد على مدى 20 سنة على أن تكون قيمة التمويل من الصندوق 300 مليون دولار أميركي موزَّعة بالتساوي على 6 سنوات تبلغ كل دفعة سنوية 50 مليون دولار.

 كما تمّ الاتفاق على تزويد المصرف بالنموذج المعتمَد لدى الصندوق لتقديم طلب القرض بشكل يستوفي شروط الصندوق.

بعد ذلك اجتمعنا مع سعادة مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية السيد سلطان أحمد العسيري، في حضور السيدة عايشة المُصلح مساعدة مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وجرى عرض لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وتم البحث في آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً كمرحلة أولى بانتظار إنجاز السلطات الرسمية والمحلية من عملية مسح الأضرار السكنية والبنى التحتية لتحديد المرحلة الثانية.

بالنسبة إلى المرحلة الأولى، اقترحنا خلال اللقاء أن تتراوح قيمة القرض ما بين 10 آلاف و50 ألف دولار أميركي لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً على أن يتم التسديد في مدة 15 سنة مع إعطاء فترة سماح 24 شهراً. 
أما الجهة المموّلة للمشروع فهي الدولة القطرية، مع الإشارة إلى أن قيمة التمويل المخصَّصة للمرحلة الأولى تبلغ 100 مليون دولار تُصرَف على مدى خمس سنوات، موزَّعة على 20 مليون دولار سنوياً .

كما تم الاتفاق على تشكيل بعثة من وزارة الخارجية إلى لبنان والبحث في الأمور التفصيلية وإجراء بعض الكشوفات، بعد ذلك تُطلع البعثة رئيس مجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء القطري على نتائج زيارتها، لإبلاغنا بالموافقة النهائية على كل ما ذُكِر. 

بناءً على ما تقدّم، وكون مجموع القرضَين يبلغ حوالي 400 مليون دولار، عقدنا اجتماعاً مع نائب رئيس "مصرف قطر الوطني" السيّد خليل جعجع في اليوم ذاته أي 18 شباط الجاري، لمناقشة عملية تنظيم تحاويل الدفعات المالية، وهنا أبدى السيّد خليل جعجع استعداده لفتح الحسابات اللازمة بإسم مصرف الإسكان لتمويل القرضَين المنوَّه عنهما. 

وفي الختام، نوجّه تحيّة مميّزة إلى سعادة سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي مهَّد لهذه الاجتماعات وكان له الدور الأساسي في التنسيق والتعاون بين دولة قطر ومصرف الإسكان".
المدير العام لمصرف الإسكان: بحثنا مع رئيس الجمهورية في آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً

محليات

انطوان حبيب

رئيس الجمهورية

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حبيب بعد لقائه الرئيس عون: تم البحث في آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً كمرحلة أولى

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