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محليات

تدابير سير لمناسبة تشييع الشهيدين السيد نصرالله والسيد صفي الدين

2025-02-21 | 11:51
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تدابير سير لمناسبة تشييع الشهيدين السيد نصرالله والسيد صفي الدين
تدابير سير لمناسبة تشييع الشهيدين السيد نصرالله والسيد صفي الدين

صــدر عـن المـديريـة العــامـة لقـــوى الأمـــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:

بتاريخ 23-2-2025، ستُقام مراسم تشييع الشهيدَين سماحة السّيّد حسن نصر الله وسماحة السّيّد هاشم صفيّ الدّين في مدينة كميل شمعون الرياضيّة، ومن المتوقّع حضور أعداد كبيرة من المواطنين للمشاركة في التّشييع.

لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تدابير السّير التّالية:

منع وقوف الآليات، اعتباراً من السّاعة9،00 من يوم السّبت 22-2-2025، وإلى حين الانتهاء، على الطّرقات التّالية:
-جانبَي أوتوستراد خلدة – الأوزاعي – السّلطان إبراهيم وصولاً إلى مستديرة الأونيسكو.

-جانبَي طريق المطار القديم، من مستديرة شاتيلا باتّجاه المطار (ذهاباً واياباً).

-محيط المدينة الرياضيّة من الجهة الشّرقية والغربيّة ومن الشّارع المحاذي لموقف الجامعة العربيّة وشارع غانا.

كذلك يمنع وقوف الآليّات، اعتبارًا من السّاعة 22,00 من يوم السّبت 22-2-2025، وإلى حين الانتهاء، في الشّوارع والطّرقات التّالية:
الطّريق الممتد من تقاطع البرير حتى تقاطع الراشدين/ سلام، نزولاً باتّجاه الأونيسكو (على المسلكين).
الطّريق الممتد من تقاطع بشارة الخوري باتّجاه البربير (على المسلكين).
الطّريق الممتد من تحت جسر الكولا باتّجاه المدينة الرياضيّة (على المسلكين).
شارع حبيب أبي شهلا (على المسلكين).
الطّريق الممتد من تقاطع الرفاعي / كورنيش المزرعة باتّجاه مستديرة الكولا (على المسلكين).
الطّريق الممتد من تقاطع الكولا باتّجاه التّحويلة الجديدة – كورنيش المزرعة.
الطّريق الممتد من تقاطع التّحويلة باتّجاه الكولا.
أوتوستراد سليم سلام، الطّريق الممتد من زقاق البلاط باتّجاه المدينة الرياضيّة (على المسلكين).
شارع غانا (المحاذي للمدينة الرياضيّة) حتى المفرق المؤدّي إلى دار العجزة (على المسلكين).
على جانبَي الكورنيش البحري في مدينة صيدا.
منع وقوف ومرور الآليّات اعتباراً من الساعة 00:00 ( صفر) من يوم الأحد 23-2-2025، على الطّرقات التّالية:
جادّة عماد مغنيّة، من الحازميّة حتى طريق المطار، والطّرق الفرعيّة المؤدية إليها.
أوتوستراد أنفاق المطار، من خلدة وتحت جسر خلدة، وتحويل السّير نحو الشّويفات – الحدث أو الأوزاعي – الأونيسكو.
الطّريق المؤدّي إلى جسر المطار من مسجد الخاشقجي (تحت النفق)، ومن مستديرة شاتيلا، وتحويل السّير إلى مستديرة الطّيونة.
الطّريق المتّجه من سليم سلام باتّجاه أوتوستراد الأسد، وتحويل السّير إلى كورنيش المزرعة – الأونيسكو- الأوزاعي.
الطّريق المتّجه من تحت جسر الكولا باتّجاه أوتوستراد الأسد – السّفارة الكويتيّة، وتحويل السّير باتّجاه مستديرة الأونيسكو – الأوزاعي.
على جميع الطّرقات الفرعيّة المؤدّية إلى طريق المطار القديم من شاتيلا باتّجاه المطار شرقاً وغرباً.
جميع الطّرقات الفرعيّة المؤدّية إلى أوتوستراد الأسد شرقاً وغرباً.
 

فيما خصّ المسافرين والوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، يمكنهم اعتماد الطّرقات التّالية:
الأوزاعي – دوار السّمكة – باتّجاه ملعب العهد وصولاً الى المطار (ذهاباً وإياباً).
الحدت – الشّويفات – التّيرو – الكوكودي – المطار (ذهاباً وإياباً).
خلدة – الشّويفات – التّيرو – الكوكودي – المطار (ذهاباً وإياباً).
“فوروم دو بيروت” – كورنيش المزرعة – الأونيسكو – الأوزاعي – دوّار السّمكة – باتّجاه ملعب العهد – المطار، أو “فوروم دو بيروت” – الخطّ البحري (عين المريسة – المنارة – الروشة – الرملة البيضاء…) – الأوزاعي – دوّار السّمكة – المطار (ذهاباً وإياباً).
 

الإبقاء على أوتوستراد: خلدة – الأوزاعي – السّلطان إبراهيم – مستديرة الأونيسكو سالكاً لمرور جميع المركبات، بالاتّجاهيين، للدّخول من وإلى بيروت.
فيما يخصّ الشّاحنات:
يُمنع مرور الشّاحنات على الطّرق الرئيسيّة من البقاع إلى بيروت (بالاتّجاهين)، ابتداءً من صباح يوم السّبت 22-02-2025 ولغاية صباح يوم الإثنين 24-02-2025.
يُمنع سير الشّاحنات على أوتوستراد الزّهراني، من السّاعة صفر لغاية السّاعة 24،00 من يوم الأحد 23-2-2025.
لذلك، يُرجى من المواطنين التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
تدابير سير لمناسبة تشييع الشهيدين السيد نصرالله والسيد صفي الدين

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