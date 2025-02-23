المدينة الرياضية في بيروت فجر اليوم مع توافد المشاركين في مراسم التشييع (فيديو)

المدينة الرياضية في بيروت فجر اليوم مع توافد المشاركين في مراسم تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين pic.twitter.com/nH3quSgkzL
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 23, 2025
المدينة الرياضية في بيروت فجر اليوم مع توافد المشاركين في مراسم تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين pic.twitter.com/nH3quSgkzL
نشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة تحت عنوان "اسماء الشهداء القادة على طريق القدس"، تضمنت صور وأسماء 35 قيادياً، الى جانب الأمينين العامين السابقين للحزب السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين. شاهد الصورة أسفل الخبر