المدينة الرياضية في بيروت فجر اليوم مع توافد المشاركين في مراسم التشييع (فيديو)

المدينة الرياضية في بيروت فجر اليوم مع توافد المشاركين في مراسم تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين