جلسة الثقة بالحكومة تنطلق اليوم

وفي السياق اشارت معلوماتِ الجديد الى ان عدد طالبي الكلام، في الجلسة التي تمتد ليومين وصل الى 75 نائبا.

وأضافت المعلومات انه يُفترض أن يتمنى عليهم رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري صباحَ الثلاثاء أو مطلَعَ الجلسة تقليصَ العدد والتزامَ الكتلِ النيابية بكلمةٍ تمثِّلُ أعضاءها.

كما ان كلام النواب لن ينحصرَ فقط في الشان الحكومي بل سيتطرقُ الى المِلفات السياسيةِ والانمائية والتحدياتِ الناتجة عن الواقع الجديد والاحتلالِ الاسرائيلي المستجد.

الى ذلك وحسب تقدير بعض النواب، وفق ما اشارت صحيفة "اللواء" فان الحكومة ستحظى بثقة نحو تسعين نائبا وقد يرتفع العدد اكثر..وستمنحها كتل: امل وحزب الله و الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب وتجدد، وعدد كبير من النواب المستقلين والتغييريين والسنّة ونواب حزب الطاشناق والتكتل الوطني المستقل. فيما افادت معلومات ان النائبين عماد الحوت ونبيل بدر يتجهان الى عدم منح الثقة. وقد يمتنع عدد من النواب عن التصويت.

اما تكتل التوافق الوطني فقالت مصادره لـ "اللواء: انه يتجه لمنح الثقة لأن النائب فيصل كرامي تلقى تأكيدات وعود قاطعة من الرئيس سلام انه سينفذ المشاريع المهمة لطرابلس والشمال. لكن معلومات اخرى افادت ان التكتل سيعقد اجتماعا صباح يوم الجلسة لتقرير الموقف النهائي وسيعقد الاجتماع بغياب النائب كرامي بداعي المرض للخروج بموقف موحد.