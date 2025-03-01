"صندوق إعادة الإعمار لن يتجاوز مرحلة العيدين" (اللواء)

قام وزراء الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والمالية ياسين جابر، ظهر اليوم، بجولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تم الاطلاع على الإجراءات الأمنية واللوجستية المتخذة.
جال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين على مستشفيات الجنوب حيث إطلع على الدمار الكبير الحاصل نتيجة العدوان الإسرائلي على لبنان.
أفادت المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه "بتاريخ 19-2-2025، ادعى أحد الأطباء بتعرضه للتهديد عبر تطبيق الواتساب من قبل شخص مجهول الهوية، بحيث أرسل له رسالة بتاريخ 18-2-2025 من رقم عراقي، مهددا إياه وعائلته بالخطف والقتل. كما قام بابتزاز الطبيب بمبلغ مالي وقدره /50,000/ دولار أميركي.".