"صندوق إعادة الإعمار لن يتجاوز مرحلة العيدين" (اللواء)

أفادت المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه "بتاريخ 19-2-2025، ادعى أحد الأطباء بتعرضه للتهديد عبر تطبيق الواتساب من قبل شخص مجهول الهوية، بحيث أرسل له رسالة بتاريخ 18-2-2025 من رقم عراقي، مهددا إياه وعائلته بالخطف والقتل. كما قام بابتزاز الطبيب بمبلغ مالي وقدره /50,000/ دولار أميركي.".